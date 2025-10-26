Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit olacak. Mega Cat Studios tarafından geliştirilen FIve Nights at Freddy's: Into the Pit, 2019 tarihli Five Nights at Freddy's: Fazbear Frights #1: Into the Pit çizgi romanının doğrudan bir uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Bendy and the Ink Machine ise, Şubat 2017 ile Ekim 2018 arasında beş bölüm halinde yayınlanan bir hayatta kalma korku oyunu. Sonraki bölümleri tartışmalı olsa da, oyun, sırasıyla eski zaman çizgi filmlerinden ve BioShock'tan esinlenen sanat tarzı ve anlatım biçimleriyle büyük beğeni topladı

Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit 30 Ekim'den 6 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Fear the Spotlight'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Epic Games'te "Cadılar Bayramı" İndirimleri başladı! %90 indirim 4 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: