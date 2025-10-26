Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit olacak. Mega Cat Studios tarafından geliştirilen FIve Nights at Freddy's: Into the Pit, 2019 tarihli Five Nights at Freddy's: Fazbear Frights #1: Into the Pit çizgi romanının doğrudan bir uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.
Bendy and the Ink Machine ise, Şubat 2017 ile Ekim 2018 arasında beş bölüm halinde yayınlanan bir hayatta kalma korku oyunu. Sonraki bölümleri tartışmalı olsa da, oyun, sırasıyla eski zaman çizgi filmlerinden ve BioShock'tan esinlenen sanat tarzı ve anlatım biçimleriyle büyük beğeni topladı
Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit 30 Ekim'den 6 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Fear the Spotlight'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
