Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Felix The Reaper ve Idle Champions of the Forgotten Realms için içerik paketi olacak. 2019'da piyasaya çıkan Felix The Reaper, bu tür için alışılmadık derecede kanlı temalara sahip, ürkütücü, kafes tabanlı bir bulmaca oyunu. OpenCritic'te ortalama 70 puana ve Ekim 2025 sonu itibarıyla Steam'de 200'den fazla "Çok Olumlu" kullanıcı yorumuna sahip.

Idle Champions of the Forgotten Realms için sunulan Nixie's Renown Paketi ise resmi olarak 100 doların üzerinde oyuniçi içerik sunuyor.

Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit 6 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Bendy and the Ink Machine ve FIve Nights at Freddy's: Into the Pit'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

