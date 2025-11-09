Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zeho Hour olacak. ScourgeBringer, akıcı kontroller ve hareket özgürlüğüne sahip bir roguelike platform oyunu. Songs of Silence ise, sıra tabanlı 4X strateji unsurlarını deste oluşturma ve otomatik savaş mekaniklerine sahip. Son olarak Zeho Hour, kurgusal mekânlarda oynanan, çevrim içi takım tabanlı taktiksel bir FPS oyunu.

ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zeho Hour 13 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Felix The Reaper ve Idle Champions of the Forgotten Realms'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

