Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zeho Hour olacak. ScourgeBringer, akıcı kontroller ve hareket özgürlüğüne sahip bir roguelike platform oyunu. Songs of Silence ise, sıra tabanlı 4X strateji unsurlarını deste oluşturma ve otomatik savaş mekaniklerine sahip. Son olarak Zeho Hour, kurgusal mekânlarda oynanan, çevrim içi takım tabanlı taktiksel bir FPS oyunu.
ScourgeBringer, Songs of Silence ve Zeho Hour 13 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Felix The Reaper ve Idle Champions of the Forgotten Realms'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
