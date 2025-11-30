Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4 olacak. The Darkside Detective, piksel art grafikleriyle dolu, tıklamalı bir macera oyunu. Oyuncuları Twin Lakes adlı kurgusal bir kasabada doğaüstü olayları araştıran bir dedektif rolüne taşıyor. Jackbox Party Pack 4 ise, içerisinde Fibbage, Survive the Internet, Monster Seeking Monster, Bracketeering ve Civic Doodle dahil mini oyunlar içeriyor.

Universe for Sale ve Jackbox Party Pack 4 4 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Universe for Sale'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

