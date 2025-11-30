Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4 olacak. The Darkside Detective, piksel art grafikleriyle dolu, tıklamalı bir macera oyunu. Oyuncuları Twin Lakes adlı kurgusal bir kasabada doğaüstü olayları araştıran bir dedektif rolüne taşıyor. Jackbox Party Pack 4 ise, içerisinde Fibbage, Survive the Internet, Monster Seeking Monster, Bracketeering ve Civic Doodle dahil mini oyunlar içeriyor.
Universe for Sale ve Jackbox Party Pack 4 4 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Universe for Sale'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
