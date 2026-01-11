Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Styx: Master of Shadows ve Styx: Shards of Darkness olacak. Cyanide Studio tarafından geliştirilen Styx ikilisi, baş kahramanı esprili bir goblin suikastçısı olan Styx'in yer aldığı karanlık ve fantastik temalı bir gizlilik oyunu. Ayrıca Steam'de toplamda 6.000'den fazla oyuncudan "Çok Olumlu" kullanıcı değerlendirmelerine sahip.
Styx: Master of Shadows ve Styx: Shards of Darkness, 15 Ocak'tan 22 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Bloons TD 6'yı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.