Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Rustler (Grand Theft Horse) olacak. Oyun Rockstar'ın klasik GTA oyunlarından büyük ölçüde ilham alıyor ve yukarıdan aşağıya bir bakış açısıyla açık dünya bir ortam sunuyor, ancak ortaçağ döneminde geçmesiyle farklı bir atmosfere sahip.
Rustler (Grand Theft Horse), 22 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Styx: Master of Shadows ve Styx: Shards of Darkness'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.