    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 22 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...                

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Rustler (Grand Theft Horse) olacak. Oyun Rockstar'ın klasik GTA oyunlarından büyük ölçüde ilham alıyor ve yukarıdan aşağıya bir bakış açısıyla açık dünya bir ortam sunuyor, ancak ortaçağ döneminde geçmesiyle farklı bir atmosfere sahip.

    Rustler (Grand Theft Horse)

    Rustler (Grand Theft Horse), 22 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Styx: Master of Shadows ve Styx: Shards of Darkness'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

