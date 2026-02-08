Giriş
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 12 Şubat'tan 19 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...                       

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die olacak. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The Darkside Detective oyununun doğrudan devamı niteliğinde, komedi unsurları içeren piksel sanat tarzında bir point-and-click macera oyunu. Nobody Wants to Die ise 2329 yılında New York şehrinin alternatif bir geleceğinde geçen kara film tarzı bir macera oyunu.

    The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die, 12 Şubat'tan 19 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Botany Manor ve Zehirli Retro Set - Pixel Gun 3D paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/nobody-wants-to-die-fe21cd https://store.epicgames.com/tr/p/the-darkside-detective-a-fumble-in-the-dark-174fcf
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

