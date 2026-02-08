Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die olacak. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The Darkside Detective oyununun doğrudan devamı niteliğinde, komedi unsurları içeren piksel sanat tarzında bir point-and-click macera oyunu. Nobody Wants to Die ise 2329 yılında New York şehrinin alternatif bir geleceğinde geçen kara film tarzı bir macera oyunu.
The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die, 12 Şubat'tan 19 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Botany Manor ve Zehirli Retro Set - Pixel Gun 3D paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/nobody-wants-to-die-fe21cd https://store.epicgames.com/tr/p/the-darkside-detective-a-fumble-in-the-dark-174fcf