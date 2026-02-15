Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash olacak. Return to Ash, bir kızın başrolde olduğu siyah beyaz bir görsel roman. Yeni gerçekliğiyle yüzleşen kız, çevresini keşfetmek, küçük ama çeşitli bir karakter kadrosuyla bağ kurmak ve kararlar almak zorunda.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı 2 gün önce eklendi

STALCRAFT: X Starter Edition ise, Minecraft ve STALKER'ı anımsatan, felaket sonrası bir ortama sahip, ücretsiz oynanabilen MMOFPS oyunu. Pakette ise 7 günlük Premium, silahlar ve daha fazlası yer alıyor. STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash, 19 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: