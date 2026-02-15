Giriş
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 19 Şubat'tan Şubat'tan 26 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...             

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash olacak. Return to Ash, bir kızın başrolde olduğu siyah beyaz bir görsel roman. Yeni gerçekliğiyle yüzleşen kız, çevresini keşfetmek, küçük ama çeşitli bir karakter kadrosuyla bağ kurmak ve  kararlar almak zorunda.

    STALCRAFT: X Starter Edition ise, Minecraft ve STALKER'ı anımsatan, felaket sonrası bir ortama sahip, ücretsiz oynanabilen MMOFPS oyunu. Pakette ise 7 günlük Premium, silahlar ve daha fazlası yer alıyor. STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash, 19 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/return-to-ash-dee3ff https://store.epicgames.com/tr/p/stalcraft-x-stalcraft-x-starter-edition-0b06d4
