    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 26 Şubat'tan 5 Mart'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...                          

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Boxes: Lost Fragments ve My Night Job olacak. My Night Job, oyuncuları canavarlarla dolu bir malikaneye atan ve hayatta kalanları kurtarmak için binayı yeterince uzun süre ayakta tutmalarını gerektiren 2016 yapımı bağımsız bir aksiyon oyunu. Boxes: Lost Fragments ise, kaçış odası tarzında tek oyunculu bir 3D bulmaca macera oyunu.

    Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Return to Ash ve STALCRAFT: X Starter Edition'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    scorpion20 9 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 18 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

