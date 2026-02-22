Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Boxes: Lost Fragments ve My Night Job olacak. My Night Job, oyuncuları canavarlarla dolu bir malikaneye atan ve hayatta kalanları kurtarmak için binayı yeterince uzun süre ayakta tutmalarını gerektiren 2016 yapımı bağımsız bir aksiyon oyunu. Boxes: Lost Fragments ise, kaçış odası tarzında tek oyunculu bir 3D bulmaca macera oyunu.

Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Return to Ash ve STALCRAFT: X Starter Edition'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

