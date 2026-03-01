Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Turnip Boy Robs a Bank olacak. Turnip Boy Robs a Bank, Legend of Zelda oyunlarından açıkça esinlenilmiş komedi türünde bir aksiyon-macera roguelite oyunu. Ayrıca bu hafta Idle Champions of the Forgotten Realms için Raistlin'in Şöhret Paketi de sunuluyor.
Paketin içerisinde, Raistlin Majere, Gale, Spurt, Briv ve Ellywick karakterleri, her karakter için 32 Platin Sandık, iki haftalık iksir ve özel bir Baaz Draconian yoldaşı bulunuyor. Paketin değeri 100 doların üzerinde.
Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Boxes: Lost Fragments ve My Night Job'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
