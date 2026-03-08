Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Cozy Grove ve Isonzo olacak. Isonzo, Hollandalı stüdyo BlackMill Games tarafından geliştirilen acımasız bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu. Cozy Grove ise, büyülü bir adada kamp kurmayı konu alan bir koleksiyon oyunu. Oyun, adayı keşfetmeyi, kaynak toplamayı, eşya üretmeyi ve ruhların geçmiş yaşamlarıyla bağlantılı anılarını çözmelerine yardımcı olmayı içeren günlük görevler aracılığıyla ilerliyor.
Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Turnip Boy Robs a Bank ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
