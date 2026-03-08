Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Cozy Grove ve Isonzo olacak. Isonzo, Hollandalı stüdyo BlackMill Games tarafından geliştirilen acımasız bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu. Cozy Grove ise, büyülü bir adada kamp kurmayı konu alan bir koleksiyon oyunu. Oyun, adayı keşfetmeyi, kaynak toplamayı, eşya üretmeyi ve ruhların geçmiş yaşamlarıyla bağlantılı anılarını çözmelerine yardımcı olmayı içeren günlük görevler aracılığıyla ilerliyor.

Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Turnip Boy Robs a Bank ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

