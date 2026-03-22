Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, şehir kurma oyunu Havendock ve bilim kurgu temalı nişan alma oyunu Hyper Echelon olacak. YYZ Studio tarafından geliştirilen Havendock, oyuncuyu yeni kurulmuş bir okyanus yerleşiminin kurucusu olarak konumlandıran, renkli bir koloni simülasyon oyunu. Hyper Echelon ise, retro tarzı arcade oynanışını yükseltme odaklı ilerlemeyle birleştiren bir shoot-'em-up oyunu.

Yeni oyunlara ek olarak, 26 Mart'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Electrician Simulator ve World of Warships - Epic Yıl Dönümü Tachibana Paketi'ne kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

