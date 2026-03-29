Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Clone Drone in the Danger Zone olacak. ABD merkezli Doborog Games tarafından geliştirilen Clone Drone in the Danger Zone, oyuncuların bir robot gladyatörü kontrol ettiği ve bir dizi zorlu arena savaşında hayatta kalmaya zorlandığı bağımsız bir aksiyon oyunu
Yeni oyunlara ek olarak, 2 Nisan'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Havendock ve Hyper Echelon'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.