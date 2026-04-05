Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Prop Sumo olacak. Skor tablosu, eşyalar, zincirleme saldırılar ve çılgın karakterleriyle Prop Sumo, rekabetçi bir çevrimiçi PvP parti dövüş oyunu. Henüz piyasaya sürülmeyen oyun, 9 Nisan 2026 tarihinde yayınlanacak.
Yeni oyunlara ek olarak, 9 Nisan'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan TOMAK: Save the Earth Regeneration ve Clone Drone in the Danger Zone'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
