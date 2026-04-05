Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Prop Sumo olacak. Skor tablosu, eşyalar, zincirleme saldırılar ve çılgın karakterleriyle Prop Sumo, rekabetçi bir çevrimiçi PvP parti dövüş oyunu. Henüz piyasaya sürülmeyen oyun, 9 Nisan 2026 tarihinde yayınlanacak.

Yeni oyunlara ek olarak, 9 Nisan'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan TOMAK: Save the Earth Regeneration ve Clone Drone in the Danger Zone'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

