Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Stone of Madness olacak. Taktiksel gizlilik unsurlarını Bourbon dönemi İspanyası ortamıyla harmanlayan The Stone of Madness, 18. yüzyılın sonlarında İspanya'da bir akıl hastanesinde geçen, zorlu bir gerçek zamanlı taktik ve gizlilik oyunu. Oyun Epic Games'te 419 TL, Steam'de ise 14.99 dolar fiyatla satılıyor.

Yeni oyunlara ek olarak, 16 Nisan'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan TOMAK: Save the Earth Regeneration ve Prop Sumo'yu da kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

