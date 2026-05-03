Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Arranger: A Role-Puzzling Adventure ve Trash Goblin olacak. Arranger: A Role-Puzzling Adventure, Epic'in uzun zamandır sunduğu en yüksek puanlı bulmaca macera oyunlarından biri. 2024 yapımı oyun, OpenCritic'te 38 incelemeye dayanarak ortalama 80 puan ve %75 tavsiye oranıyla "Güçlü" derecelendirmesine sahip. Trash Goblin ise, eşyalar bulup temizlediğiniz ve satarak gelir elde ettiğiniz bir dükkan işletme oyunu.
Yeni oyunlara ek olarak, 7 Nisan'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Oddsparks: An Automation Adventure ve Firestone Online Idle RPG Paketi'ni kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.