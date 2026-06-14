Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Citizen Sleeper ve ROBOBEAT olacak. Citizen Sleeper, uzayda geçen hikaye odaklı bir rol yapma oyunu. Oyun, masaüstü rol yapma oyunlarından ilham alırken aynı zamanda hayatta kalma unsurlarını da içeriyor. ROBOBEAT ise, müzik tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunu.
Yeni oyunlara ek olarak, 25 Haziran'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Warhammer 40,000: Speed Freeks ve Ouroboros King'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: