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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 18 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Citizen Sleeper ve ROBOBEAT olacak. Citizen Sleeper, uzayda geçen hikaye odaklı bir rol yapma oyunu. Oyun, masaüstü rol yapma oyunlarından ilham alırken aynı zamanda hayatta kalma unsurlarını da içeriyor. ROBOBEAT ise, müzik tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunu.

    Yeni oyunlara ek olarak, 25 Haziran'a kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks ve Ouroboros King'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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