Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought olacak. Voidwrought, İsveçli bağımsız stüdyo Powersnake tarafından geliştirilen kozmik korku temalı bir metroidvania oyunu. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ise, ikonik lunapark simülasyonu serisinin üçüncü oyununun HD yeniden yayınlanmış hali.
Yeni oyunlara ek olarak, 2 Temmuz'a kadar Citizen Sleeper ve ROBOBEAT'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel