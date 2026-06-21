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Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ve Voidwrought olacak. Voidwrought, İsveçli bağımsız stüdyo Powersnake tarafından geliştirilen kozmik korku temalı bir metroidvania oyunu. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ise, ikonik lunapark simülasyonu serisinin üçüncü oyununun HD yeniden yayınlanmış hali.

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Yeni oyunlara ek olarak, 2 Temmuz'a kadar Citizen Sleeper ve ROBOBEAT'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

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