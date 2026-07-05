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Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Tattoo Tycoon ve Nova Lands olacak. Tattoo Tycoon, Alman stüdyo Crazy Bunch tarafından geliştirilen ve HandyGames tarafından yayınlanan bir yönetim simülasyon oyunu. Nova Lands ise genel olarak bir yönetim simülasyon oyunu olarak da sınıflandırılabilir. Ancak Tattoo Tycoon'dan önemli ölçüde farklı. Brezilyalı stüdyo Behemutt tarafından geliştirilen oyun, öncelikle bir sandbox otomasyon oyunu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 1 gün önce eklendi

Yeni oyunlara ek olarak, 9 Temmuz'a kadar I Have No Mouth, and I Must Scream ve River City Girls 2'yi kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var

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