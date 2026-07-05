Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Tattoo Tycoon ve Nova Lands olacak. Tattoo Tycoon, Alman stüdyo Crazy Bunch tarafından geliştirilen ve HandyGames tarafından yayınlanan bir yönetim simülasyon oyunu. Nova Lands ise genel olarak bir yönetim simülasyon oyunu olarak da sınıflandırılabilir. Ancak Tattoo Tycoon'dan önemli ölçüde farklı. Brezilyalı stüdyo Behemutt tarafından geliştirilen oyun, öncelikle bir sandbox otomasyon oyunu.
Yeni oyunlara ek olarak, 9 Temmuz'a kadar I Have No Mouth, and I Must Scream ve River City Girls 2'yi kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: