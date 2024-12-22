Epic Games'in beşinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 22-23 Aralık

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 22-23 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Wizard of Legend

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Wizard of Legend oldu. Rogue-like türündeki oyun, hızlı tempolu oynanışa ve büyü temalı dövüş mekaniklere sahip. Oyunda, prosedürel olarak oluşturulmuş zindanlarda, zincirleme büyüler ile düşmanlara karşı yıkıcı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca Steam'de 15,99 dolara satılan oyun 16.500 fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu".

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 23 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Wizard of Legend

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı! 22-23 Aralık