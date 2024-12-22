Epic Games'in beşinci ücretsiz oyunu erişime açıldı! 22-23 Aralık

- Epic Games'te bugünün ücretsizi: Wizard of Legend
- Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
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Epic Games'te bugünün ücretsizi: Wizard of Legend
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Wizard of Legend oldu. Rogue-like türündeki oyun, hızlı tempolu oynanışa ve büyü temalı dövüş mekaniklere sahip. Oyunda, prosedürel olarak oluşturulmuş zindanlarda, zincirleme büyüler ile düşmanlara karşı yıkıcı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Ayrıca Steam'de 15,99 dolara satılan oyun 16.500 fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu".
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 23 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?
Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.