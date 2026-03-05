Epic Games kazandı: Fortnite Google Play'e geri dönüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google ile Epic Games arasında yıllardır süren hukuki savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasındaki hukuki süreçte önemli bir uzlaşma sağlanırken, bunun sonucu olarak Fortnite'ın yeniden Google Play Store üzerinden dağıtılması planlanıyor. Ancak oyunun mağazaya dönüşü için henüz net bir tarih paylaşılmış değil.

Android tarafında kapılar yeniden açılıyor

Bilindiği üzere Epic Games, uygulama mağazalarındaki komisyon politikaları ve ödeme sistemleri nedeniyle hem Apple hem de Google ile ciddi bir hukuki mücadele yürütmüştü. Bu süreçte Fortnite, mobil platformların resmi mağazalarından kaldırılmıştı. Epic Games CEO'su Tim Sweeney tarafından yapılan açıklamaya göre Fortnite, yakın zamanda Google Play Store üzerinden tekrar indirilebilir hale gelecek.

Fortnite aslında 2024 yılında Epic Games Store'un mobil sürümünün yayınlanmasıyla iOS ve Android cihazlarda yeniden oynanabilir hale gelmişti. Buna rağmen Google Play Store üzerinden resmi dağıtım yapılmıyordu. Yeni gelişmeyle birlikte Android kullanıcıları oyuna doğrudan Play Store üzerinden de erişebilecek.

Google Play politikaları değişiyor

Google cephesinde ise uygulama mağazası politikalarında önemli değişiklikler planlanıyor. Şirket, geliştiricilere daha fazla ödeme seçeneği sunacağını ve alternatif uygulama mağazalarına izin vereceğini açıkladı. Android ekosisteminden sorumlu başkan Sameer Samat tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni sistem kademeli olarak devreye alınacak. Düzenlemelerin ilk aşaması 30 Haziran 2026'ya kadar Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve ABD’de uygulanacak.

Sonraki aşamada ise Avustralya, Kore ve Japonya gibi pazarlarda devreye girmesi planlanıyor. Küresel ölçekte tam uygulamanın ise 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu değişiklikler, geliştiricilerin uygulamalarını farklı ödeme sistemleri ve alternatif mağazalar üzerinden dağıtmasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda Google Play Store içinde kalmayı tercih eden geliştiriciler için de daha düşük komisyon oranları sunulacak.

