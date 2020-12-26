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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar sıcak çalıştırıyor

    Ücretsiz oyun denilince ilk akla gelenlerden birisi de Epic Games Store. Bir kullanıcı tarafından farkedilen durum Ryzen işlemci sahiplerini ilgilendiriyor.
    1 sa.
    1,2b
    80
    21
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    5

    Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar sıcak çalıştırıyor
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    Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077’nin Ryzen işlemcilerle ilgili optimizasyon sorununun çözümünü paylaşmıştık. Kısa bir süre sonra yapımcı tarafından düzenlenen hatanın ardından bu sefer de Epic Games Launcher’la ilgili önemli bir durum farkedildi.

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    Bir Reddit kullanıcısının farkettiği ve diğer kullanıcılar tarafından da doğrulanan duruma göre Epic Games Launcher Ryzen işlemcilerin 20 dereceye kadar sıcak çalışmasına neden oluyor. Ryzen 9 5900X kullanıcısının geri bildirimine göre 20 derece olan fark Ryzen 5 2600’de 11 ve Ryzen 5 1600’de ise 8 derece seviyesinde.

     

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    Epic Games Store’un arayüzünün arka planda herhangi bir oyun ya da hizmeti kullanılmazken yaşanan durum can sıkıcı cinsten. Bununla birlikte henüz bir çözüm bulunmuş değil. Bir öneri olarak Epic Games hesabıyla GOG Galaxy’i eşleştirerek oyunun açılmasının ardından EGL’ın kapanması sağlanabilir.

    Dahası Epic Games Launcher’ın arka planda Steam ve Nvidia Experience’den 14 kat daha fazla veri gönderdiği de tespit edilmiş. Amazon’un AWS sunucularıyla iletişim kuran arayüz, veri kullanımının çoğunu çok sayıda IP adresine yönelik olarak en başta gerçekleştirirken gönderdiği verinin 30 katı kadar da veri indiriyor.

    Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar sıcak çalıştırıyor
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    Epic’in arayüzü arka planda çok fazla RAM kullanmasa da işlemci ve hatta masaüstünde bulunurken kaydadeğer GPU kullanımı nedeniyle kötü hazırlanmışa benziyor.

    Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar sıcak çalıştırıyor
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    Basit ama etkili bir kuralı burada yeniden hatırlatmakta fayda var. Sistem başlangıcında açılması gerekli olmayan yazılımları bilgisayarı açar açmaz sistem kaynaklarını kullanabilmek için mücadele yaşanmaması ve durup dururken bu tür sorunlarla uğraşmamak için görev yöneticisinin başlangıç kısmından pasif hale getirmeyi unutmayın.



    https://videocardz.com/newz/epic-games-launcher-makes-amd-ryzen-cpus-run-hotter-even-without-any-game-running Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kdrakkc (AbdulKadir AKKOÇ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sadece Ryzen mi acaba. Benim intelinde canina okuyor.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkayjan (Berkay Mert) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arayüzünü güzel yapıcam derken böyle sorunlar çıkıyor işte. Steam yıllardır bu yüzden arayüzünü sade tutuyor yoksa onlarda cafcaflı yapabilir.
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pentium g4560 tada aynı durum var. Uygulama arkada açıkken sadece boşta %26 işlemci kullanıyor...
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    STMUS (HIP 27989) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Girip verdiği bedava oyunları bile alasım gelmiyor bazen, o kadar berbat bir launcher.
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    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benimde dikkatimi çekti ama 20 derece değil.
    Örneğin GTA V oynuyorum, oyunu kapatsam da Epic arka planda çalışıyor. İşlemci sıcaklığına bakıyorum 45 derecelerde.
    Görev yönetisinden Epici kapattığımda 35 derecelere düşüyor. Yani 10 derece fark ediyor.
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    ibo-wan 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben de ryzen aldım 10 sene sonra, aynen bu işlemciler her şeye clock boostluyor, hem de precision boost/AutoOC'yi kapasanız bile böyle.

    Özellikle birşey download ederken, steam, torrent, origin farketmez, direk 50-55 dereceye çıkıyor işlemci
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    MHEC 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bende de durum aynı şekilde 60 derecelere kadar çıkarıyor işlemciyi. Amd a10 7300
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    cos37 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi baktım öylesine, arkaplanda iken %2,5 işlemci kullanıyordu ancak sıcaklıkta bir değişim olmadı (Ryzen 5 3600) ancak ben PBO yu devredışı bıraktım fazla voltaj veriyor diye (1,37v veriyor PBO açık iken) o yüzden sıcaklıkta bir değişim olmadı sanıyorum, PBO bu duruma sebebiyet veriyor olmalı çünkü bilgisayarı ilk kurduğumda sıcaklık artıyordu en ufak işlemde bile.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mining yapıp bedava oyunların parasını çıkarıyor olabilir
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resimde 5950X yazıyor haberde 5900X
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    Lwernull (Ahmet Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rayzınlarında herşeye alerjisi var.
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