Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar sıcak çalıştırıyor

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Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077’nin Ryzen işlemcilerle ilgili optimizasyon sorununun çözümünü paylaşmıştık. Kısa bir süre sonra yapımcı tarafından düzenlenen hatanın ardından bu sefer de Epic Games Launcher’la ilgili önemli bir durum farkedildi.

Boşta işlemci ısıtan dijital indirme platformu

Bir Reddit kullanıcısının farkettiği ve diğer kullanıcılar tarafından da doğrulanan duruma göre Epic Games Launcher Ryzen işlemcilerin 20 dereceye kadar sıcak çalışmasına neden oluyor. Ryzen 9 5900X kullanıcısının geri bildirimine göre 20 derece olan fark Ryzen 5 2600’de 11 ve Ryzen 5 1600’de ise 8 derece seviyesinde.

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Epic Games Store’un arayüzünün arka planda herhangi bir oyun ya da hizmeti kullanılmazken yaşanan durum can sıkıcı cinsten. Bununla birlikte henüz bir çözüm bulunmuş değil. Bir öneri olarak Epic Games hesabıyla GOG Galaxy’i eşleştirerek oyunun açılmasının ardından EGL’ın kapanması sağlanabilir.

Dahası Epic Games Launcher’ın arka planda Steam ve Nvidia Experience’den 14 kat daha fazla veri gönderdiği de tespit edilmiş. Amazon’un AWS sunucularıyla iletişim kuran arayüz, veri kullanımının çoğunu çok sayıda IP adresine yönelik olarak en başta gerçekleştirirken gönderdiği verinin 30 katı kadar da veri indiriyor.

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Epic’in arayüzü arka planda çok fazla RAM kullanmasa da işlemci ve hatta masaüstünde bulunurken kaydadeğer GPU kullanımı nedeniyle kötü hazırlanmışa benziyor.

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Ayrıca Bkz. "Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir"

Basit ama etkili bir kuralı burada yeniden hatırlatmakta fayda var. Sistem başlangıcında açılması gerekli olmayan yazılımları bilgisayarı açar açmaz sistem kaynaklarını kullanabilmek için mücadele yaşanmaması ve durup dururken bu tür sorunlarla uğraşmamak için görev yöneticisinin başlangıç kısmından pasif hale getirmeyi unutmayın.

https://videocardz.com/newz/epic-games-launcher-makes-amd-ryzen-cpus-run-hotter-even-without-any-game-running

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