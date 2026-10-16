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    Epic Games Launcher yenilendi: Steam'den 1,8 kat daha hızlı

    Epic Games, yıllardır eleştirilen launcher'ını baştan tasarladı. Yeni sürüm hız odaklı yapısıyla Steam'e meydan okurken Linux desteğiyle de öne çıkıyor. İşte detaylar...

    Epic Games Launcher yenilendi: Steam'den 1,8 kat daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Epic Games, uzun süredir oyuncuların yavaşlığı nedeniyle eleştirdiği PC Launcher'ını baştan tasarladı. Şirketin yayınladığı önizleme sürümü, özellikle açılış ve kütüphane yükleme sürelerinde önemli hız artışları sunarken Linux desteğini de beraberinde getiriyor. 

    Epic Games Launcher baştan aşağı yenilendi

    Epic Games'in yeni Launcher'ı, şirketin kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney'nin yapay zeka odaklı büyük bir dönüşüm üzerinde çalıştıklarını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Şirket, yeni uygulamanın ilk aşamada nispeten sınırlı özelliklere sahip olduğunu ve geliştirme sürecinin devam edeceğini belirtiyor.

    Epic Games Launcher yenilendi: Steam'den 1,8 kat daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Yeni Launcher'ın en önemli iddiası ise hız konusunda. Epic tarafından yaptırılan ve Keywords Studios tarafından gerçekleştirilen testlere göre uygulamanın soğuk başlatma süresi ortalama 5,47 saniye. Steam'de bu sürenin 10,07 saniye olduğu belirtiliyor. Buna göre Epic'in yeni Launcher'ı yaklaşık 1,8 kat daha hızlı açılıyor.

    Ayrıca Epic, mağazanın yeni Launcher'da Steam'e kıyasla 3 kat daha hızlı açıldığını, arka plandan kütüphaneye geçişin ise 0,36 saniyede gerçekleştiğini söylüyor. Steam'de aynı işlem 0,42 saniye sürüyor. Kütüphanenin yüklenme süresinde ise 30 kata kadar hızlanma iddiası bulunuyor.
    Testlerin bu ay 13 farklı bilgisayarda gerçekleştirildiği ve her sistemde beşer ölçüm yapıldığı belirtiliyor. En düşük performanslı üç sistem ise sonuçlara dahil edilmedi.

    Yeni özellikler neler?

    Yeni Launcher ile oyunların kendine özel sayfaları bulunacak. Bu sayfalardan oyun durumu, etkinlikler, ek içerikler ve çalıştırma seçeneklerine ulaşılabilecek. Kullanıcılar ayrıca diğer PC oyun mağazalarındaki kütüphanelerini bağlayarak sahip oldukları oyunları tek yerde görüntüleyebilecek.
    Koleksiyonlar, yeni görünüm seçenekleri, gizli oyunlar, özelleştirilebilir üst menü ve yazarken sonuçları filtreleyen gelişmiş arama sistemi de yeni özellikler arasında.

    Bunlara ek olarak indirme yöneticisi, anlık indirme, okuma ve yazma hızlarını gösterecek. Aktif, sıradaki, planlanmış ve başarısız indirmeler de tek ekrandan takip edilebilecek. Epic Games'in yeni Launcher önizlemesi Windows ve macOS'un yanı sıra ilk kez Linux'ta da kullanıma açıldı. Ubuntu 22.04 LTS ve üzeri, Fedora 43 ve üzeri ile Debian 12 ve üzeri sürümler resmi olarak destekleniyor.

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