Epic Games, Samsung ve Google’dan tazminat istiyor

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Tam Boyutta Gör Uzun süredir Apple ile hukuki mücadelesini sürdüren Epic Games için işler bir türlü yoluna girmiyor. Mobil uygulamasını yayınladıktan sonra şimdi de uygulama mağazalarının harici kaynak engeline takıldı.

Epic Games hakkını istiyor

Firmanın ABD’de yaptığı dava başvurusuna göre Samsung telefonlarda yer alan Auto Blocker özelliği mobil uygulamasının harici kurulumunu engelliyor. Firma Google ve Samsung’dan bu mağduriyetin giderilmesini, ayrıca zararının tazmin edilmesini istiyor.

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Auto Blocker özelliği 2023 yılından bu yana Samsung cihazlarında Google Play Store veya Samsung Galaxy Store haricinde uygulama kurulmasına izin vermiyor. Opsiyonel olan bu özellik Temmuz 2024 tarihinden itibaren varsayılan hale getirildi.

Epic Games işte bu noktada dava açma ihtiyacı hissetmiş. Auto Blocker özelliğinin 21 adımlı bir süreç sonrasında kullanıcıyı sürekli ve çoklu bildirimlerle uyardığını belirtiyor. Zaten harici uygulama yüklemenin pek çok kullanıcı için zor bir süreçken bu özellik ile işlerin içinden çıkılamaz hale geldiğini vurguluyor.

Firma Fortnite oyunu daha önce Samsung Galaxy Store platformunda güvenli bulunurken Epic Games mağazasının güvensiz olarak işaretlenmesini ironi olarak niteliyor. Henüz Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi.

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