Epic Games, Samsung ve Google’dan tazminat istiyor

Epic Games hakkını istiyor
Firmanın ABD’de yaptığı dava başvurusuna göre Samsung telefonlarda yer alan Auto Blocker özelliği mobil uygulamasının harici kurulumunu engelliyor. Firma Google ve Samsung’dan bu mağduriyetin giderilmesini, ayrıca zararının tazmin edilmesini istiyor.
Auto Blocker özelliği 2023 yılından bu yana Samsung cihazlarında Google Play Store veya Samsung Galaxy Store haricinde uygulama kurulmasına izin vermiyor. Opsiyonel olan bu özellik Temmuz 2024 tarihinden itibaren varsayılan hale getirildi.
Epic Games işte bu noktada dava açma ihtiyacı hissetmiş. Auto Blocker özelliğinin 21 adımlı bir süreç sonrasında kullanıcıyı sürekli ve çoklu bildirimlerle uyardığını belirtiyor. Zaten harici uygulama yüklemenin pek çok kullanıcı için zor bir süreçken bu özellik ile işlerin içinden çıkılamaz hale geldiğini vurguluyor.
Firma Fortnite oyunu daha önce Samsung Galaxy Store platformunda güvenli bulunurken Epic Games mağazasının güvensiz olarak işaretlenmesini ironi olarak niteliyor. Henüz Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu