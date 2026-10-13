Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games'ten çok tartışılacak karar: Oyun yapımında özellikle AI kullanılmasını istiyor

    Oyun dünyasının büyük bölümünün yapay zekâ kullanmaktan özellikle kaçındığı bir dönemde Epic Games'ten sürpriz bir hamle geldi. Yeni oyununda AI kullanımını neredeyse zorunlu yaptı.

    Epic Games, oyunun yapımında yapay zekayı zorunlu yaptı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde hemen hemen her alanda bir dönüşüm tetikleyen yapay zekânın en çok etkileyeceği alanlardan birinin oyun dünyası olması bekleniyor. Zira konsept tasarımından kod yazımına kadar hemen her konuda AI'ın devreye sokulabileceği düşünülüyor. Ancak oyunlarda yapay zekâ kullanımının hem oyuncular hem de sektör bileşenleri tarafından hâlâ tabu olarak görülmesi, bu teknolojinin daha yaygın şekilde kullanılmasını engelliyor. Daha birkaç ay önce yayımlanan bir araştırma, oyun stüdyoların oyuncu tepkisinden çekindiği için AI kullanmaktan kaçındığını ortaya koymuştu.

    Tam da böyle bir dönemde Epic Games'ten çok tartışılacak bir karar geldi. Oyun dünyasındaki bu yapay zekâ tabusunu yıkmaya kararlı görünen şirket, yapım aşamasındaki bir oyununda AI kullanımını neredeyse zorunlu hâle getirdi.

    Epic Games: Elle Kod Yazmayı Bırakın, Kodu AI Yazsın!

    Epic Games, Star Wars ve Marvel evreninden karakterler içerecek yeni oyun projesini erteledi. Sebebi ise yapay zekânın geliştirme aşamasında daha çok kullanılmasını istemesi. Şirketin AI'a öncelik veren bir oyun geliştirme modeline geçmek istediği belirtiliyor. Bu bağlamda oyun geliştiricilerinden elle kod yazmayı bırakmaları ve bu konuda sadece yapay zekâyı kullanmaları isteniyor. Aynı şekilde konsept tasarımı gibi kreatif alanlarda da yapay zekânın etkin şekilde kullanılması talep ediliyor.

    Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bu proje üzerinde çalışan oyun geliştiricilerinin başlıca görevi Claude gibi yapay zekâ modelleri tarafından üretilen kodları ve asset'leri yönetmek olacak. Yani sadece kod değil, oyundaki tasarımlar da yapay zekânın elinden çıkacak.

    Fortnite ve Epic Games Store gibi platformları sayesinde oyun dünyasında oldukça önemli bir yer tutan Epic Games, sektörde dengeleri değiştirmeye kararlı görünüyor. Zira pek çok stüdyonun AI'dan veba gibi kaçındığı bir dönemde Epic Games'in tam tersi bir stratejiyi dayatması, son derece kasıtlı bir karar olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ulak filmi sopami çizik giderici getz otomatik direksiyon kilidi nasıl açılır 500 600 bin arası araba otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum