Epic Games'ten çok tartışılacak karar: Oyun yapımında özellikle AI kullanılmasını istiyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde hemen hemen her alanda bir dönüşüm tetikleyen yapay zekânın en çok etkileyeceği alanlardan birinin oyun dünyası olması bekleniyor. Zira konsept tasarımından kod yazımına kadar hemen her konuda AI'ın devreye sokulabileceği düşünülüyor. Ancak oyunlarda yapay zekâ kullanımının hem oyuncular hem de sektör bileşenleri tarafından hâlâ tabu olarak görülmesi, bu teknolojinin daha yaygın şekilde kullanılmasını engelliyor. Daha birkaç ay önce yayımlanan bir araştırma, oyun stüdyoların oyuncu tepkisinden çekindiği için AI kullanmaktan kaçındığını ortaya koymuştu.

Tam da böyle bir dönemde Epic Games'ten çok tartışılacak bir karar geldi. Oyun dünyasındaki bu yapay zekâ tabusunu yıkmaya kararlı görünen şirket, yapım aşamasındaki bir oyununda AI kullanımını neredeyse zorunlu hâle getirdi.

Epic Games: Elle Kod Yazmayı Bırakın, Kodu AI Yazsın!

Epic Games, Star Wars ve Marvel evreninden karakterler içerecek yeni oyun projesini erteledi. Sebebi ise yapay zekânın geliştirme aşamasında daha çok kullanılmasını istemesi. Şirketin AI'a öncelik veren bir oyun geliştirme modeline geçmek istediği belirtiliyor. Bu bağlamda oyun geliştiricilerinden elle kod yazmayı bırakmaları ve bu konuda sadece yapay zekâyı kullanmaları isteniyor. Aynı şekilde konsept tasarımı gibi kreatif alanlarda da yapay zekânın etkin şekilde kullanılması talep ediliyor.

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Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bu proje üzerinde çalışan oyun geliştiricilerinin başlıca görevi Claude gibi yapay zekâ modelleri tarafından üretilen kodları ve asset'leri yönetmek olacak. Yani sadece kod değil, oyundaki tasarımlar da yapay zekânın elinden çıkacak.

Fortnite ve Epic Games Store gibi platformları sayesinde oyun dünyasında oldukça önemli bir yer tutan Epic Games, sektörde dengeleri değiştirmeye kararlı görünüyor. Zira pek çok stüdyonun AI'dan veba gibi kaçındığı bir dönemde Epic Games'in tam tersi bir stratejiyi dayatması, son derece kasıtlı bir karar olarak değerlendiriliyor.

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Epic Games, oyunun yapımında yapay zekayı zorunlu yaptı

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