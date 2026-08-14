Epic Games Store için Linux desteği geliyor: Epic Games doğruladı

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, uzun süredir Linux kullanıcılarının üçüncü taraf çözümler üzerinden erişebildiği bir platform olmaktan çıkmaya hazırlanıyor. Epic Games'ten bir yetkili, mağazanın resmi Linux desteğinin geliştirildiğini ve "yakında" kullanıma sunulacağını doğruladı.

Epic Games Linux'e geliyor

Kaçıranlar için Epic Games Store'un resmi bir Linux istemcisi bulunmadığı için Linux ve Steam Deck kullanıcıları bugüne kadar mağazadaki oyunlarına erişmek için topluluk tarafından geliştirilen çözümlerden yararlanıyordu. Bunların başında Heroic Games Launcher geliyor. Bu tür uygulamalar Epic Games Store kütüphanesindeki Windows oyunlarını Linux üzerinde kurabiliyor ve Wine veya Proton gibi uyumluluk katmanları aracılığıyla çalıştırabiliyor.

Yeni açıklama ise, Epic Games Store'un resmi topluluk Discord sunucusunda düzenlenen bir AMA etkinliği sırasında geldi. Epic Games çalışanı @oneperthenachos, Linux desteği üzerinde çalışıldığını belirtirken, bunun yalnızca mağazanın Linux için yerel bir sürümünü hazırlamaktan daha kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre Linux desteğinin hazırlanması, yalnızca mevcut Windows istemcisini Linux'a taşımaktan daha fazla çalışma gerektiriyor. Bu durum, Epic Games'in mağaza için daha geniş kapsamlı bir platform entegrasyonu hazırladığına işaret ediyor.

Tarih ve detaylar henüz açıklanmadı

Epic Games henüz Linux sürümünün hangi dağıtımları destekleyeceğini açıklamadı. SteamOS için özel destek sunulup sunulmayacağı da bilinmiyor. Ayrıca özellikle bazı oyunların kullandığı anti-hile sistemleri Linux desteği açısından önemli bir engel olmaya devam ediyor.

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Epic Games, mevcut açıklamasında anti-hile tarafında yapılacak değişikliklerle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Bu nedenle Fortnite gibi yapımların resmi Linux istemcisinin çıkmasıyla birlikte Steam Deck'te oynanabilir hale gelecek mi? bekleyip görmemiz gerekecek.

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Epic Games Store için Linux desteği geliyor: Epic Games doğruladı

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