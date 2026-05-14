    Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 14 Mayıs'tan 21 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu.... 

    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu haftanın ücretsizleri arasında sıra tabanlı ve aksiyon macera oyunu yer alıyor. 

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Sunderfolk - Standard Edition ve The Telltale Batman Shadows Sürümü geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. The Telltale Batman Shadows, The Telltale Series macera oyununun 5 bölümünün tamamını ve Batman: The Enemy Within devam serisinin 5 bölümünün tamamını içeriyor. Sunderfolk ise, 1-4 oyuncu için tasarlanmış, sıra tabanlı taktiksel RPG macera oyunu.

    Sunderfolk - Standard Edition ve The Telltale Batman Shadows, 14 Mayıs'tan 21 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

