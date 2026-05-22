Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Bu haftanın ücretsizleri arasında aksiyon-keşif ve bulmaca macera oyunu yer alıyor.

Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Down in Bermuda ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft olacak.Down in Bermuda,çözülmesi gereken bulmacalar ve ortaya çıkarılması gereken gizemlerle dolu, sıra dışı bir macera oyunu. Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft ise, Tomb Raider serisinin 1, 2 ve 3.üncü oyunlarının remastered sürümlerini içeriyor.

Down in Bermuda ve Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, 21 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: