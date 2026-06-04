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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Bu haftanın ücretsizleri arasında açık dünya korsan ve sıra tabanlı macera oyunu yer alıyor.

Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Rogue Waters ve Songs of Conquest erişime açıldı. Rogue Waters, sıra tabanlı bir roguelike oyunu. Oyun hem karada hem de denizde geçiyor ve bir korsan kaptanı olarak maceralarınız için korsanları da yanınıza alıyorsunuz. Songs of Conquest ise tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz sıra tabanlı bir macera oyunu.

Rogue Waters ve Songs of Conquest, 4 Haziran'dan 11 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı

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