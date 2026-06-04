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    Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 4 Haziran'dan 11 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu.... 

    Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
     Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Bu haftanın ücretsizleri arasında açık dünya korsan ve sıra tabanlı macera oyunu yer alıyor. 

    Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları 

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Rogue Waters ve Songs of Conquest erişime açıldı. Rogue Waters, sıra tabanlı bir roguelike oyunu. Oyun hem karada hem de denizde geçiyor ve bir korsan kaptanı olarak maceralarınız için korsanları da yanınıza alıyorsunuz. Songs of Conquest ise tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz sıra tabanlı bir macera oyunu.

    Rogue Waters ve Songs of Conquest, 4 Haziran'dan 11 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/p/rogue-waters-9764d6 https://store.epicgames.com/p/songs-of-conquest
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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