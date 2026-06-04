Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları erişime açıldı

Epic Games'te bu haftanın gizemli oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Rogue Waters ve Songs of Conquest erişime açıldı. Rogue Waters, sıra tabanlı bir roguelike oyunu. Oyun hem karada hem de denizde geçiyor ve bir korsan kaptanı olarak maceralarınız için korsanları da yanınıza alıyorsunuz. Songs of Conquest ise tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz sıra tabanlı bir macera oyunu.
Rogue Waters ve Songs of Conquest, 4 Haziran'dan 11 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Kaynakça https://store.epicgames.com/p/rogue-waters-9764d6 https://store.epicgames.com/p/songs-of-conquest Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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