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    Epic Games'te bu haftanın sürpriz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 3 Eylül'den 10 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu.... 

    Epic Games'te bu haftanın sürpriz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Bu haftanın ücretsizleri arasında keşif ve bulmaca çözme ile görsel roman tarzı diyalogları birleştiren Alone With You yer alıyor.

    Epic Games'te bu haftanın sürpriz oyunları erişime açıldı

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Alone With You olacak. Bağımsız bir yapım olan Alone With You, bilim kurgu atmosferini keşif, bulmaca ve görsel roman unsurlarıyla bir araya getiriyor. Oyun, yüksek tempolu bir aksiyon deneyiminden ziyade hikâyeye ve keşfe odaklanan daha sakin bir oynanış sunuyor. Oyuncular, yok olmanın eşiğindeki bir uzay kolonisinde hayatta kalan son insan olarak maceraya başlıyor.

    Koloninin artık kullanılmayan bölümlerini araştırırken hem kaçış için gerekli ipuçlarını toplamaları hem de koloninin neden terk edildiğini ortaya çıkarmaları gerekiyor. Oyunun hikâyesi yalnızca çevrede bulunan nesneler ve belgeler üzerinden ilerlemiyor. Keşif sırasında elde edilen veriler ve karşılaşılan karakterler, kolonide geçmişte yaşanan olayların parça parça ortaya çıkmasını sağlıyor. 

    Alone With You, 3 Eylül'den 10 Eylül'e kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz şekilde alınabilecek. Oyunu kampanya süresi içerisinde kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, sonrasında oyuna erişmeye devam edebilecek.

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