Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Bunlar arasından Castlevania Anniversary Collection,Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania III: Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania: The Adventure, Castlevania II: Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines ve hatta Kid Dracula dahil olmak üzere serinin çeşitli dönemlerinden sekiz ayrı oyun içeriyor.

Üstelik geliştiricilerin ve sanatçıların yorumlarını içeren ve serinin mirasına adanmış History of Castlevania - Book of the Crescent Moon da buna dahil. Snakebird Complete ise, oyuncuları zeka dolu, renkli ve baş döndürücü bir dünyaya davet ediyor. Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete, Epic Games Store'da 14 Kasım tarihinden 21 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

14 Kasım - 21 Kasım

