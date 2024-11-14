Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 14 Kasım - 21 Kasım
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Epic Games'te haftanın ücretsizi: Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Bunlar arasından Castlevania Anniversary Collection,Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania III: Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania: The Adventure, Castlevania II: Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines ve hatta Kid Dracula dahil olmak üzere serinin çeşitli dönemlerinden sekiz ayrı oyun içeriyor.
Üstelik geliştiricilerin ve sanatçıların yorumlarını içeren ve serinin mirasına adanmış History of Castlevania - Book of the Crescent Moon da buna dahil. Snakebird Complete ise, oyuncuları zeka dolu, renkli ve baş döndürücü bir dünyaya davet ediyor. Castlevania Anniversary Collection ve Snakebird Complete, Epic Games Store'da 14 Kasım tarihinden 21 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
14 Kasım - 21 KasımBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir