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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Beholder

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Beholder geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Beholder, Steam'de 19.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu". Tek oyuncu macera oyunu, oyuncuların kiracılarını gözetlemek amacıyla bir apartman yöneticisi olarak oynadıkları totaliter bir ülkede geçiyor. Ayrıca hikayedeki seçimleriniz sonucunda ulaşabileceğiniz birden fazla sona sahip.

Beholder, Epic Games Store'da 21 Kasım tarihinden 28 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games Muhteşem Cuma İndirimleri başladı 1 gün önce eklendi

21 Kasım - 28 Kasım

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Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı