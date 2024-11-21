Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Beholder
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Beholder geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Beholder, Steam'de 19.000'den fazla incelemeye sahip ve bunların ortalaması "çok olumlu". Tek oyuncu macera oyunu, oyuncuların kiracılarını gözetlemek amacıyla bir apartman yöneticisi olarak oynadıkları totaliter bir ülkede geçiyor. Ayrıca hikayedeki seçimleriniz sonucunda ulaşabileceğiniz birden fazla sona sahip.
Beholder, Epic Games Store'da 21 Kasım tarihinden 28 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
21 Kasım - 28 KasımBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.