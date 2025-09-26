Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (25 Eylül)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Eastern Exorcist ve Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Eastern Exorcist, Çin merkezli Wildfire Game tarafından geliştirilen 2 boyutlu bir aksiyon RPG oyunu. Elle çizilmiş görsellere sahip oyunda, "vahşi ruhlar ve canavarlarla" dolu fantastik bir dünyada kötülüğe karşı savaşıyorsunuz.

Eastern Exorcist ve Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, 25 Eylül'den 2 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

