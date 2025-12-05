Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4 erişime açıldı. The Darkside Detective, piksel art grafikleriyle dolu, tıklamalı bir macera oyunu. Oyuncuları Twin Lakes adlı kurgusal bir kasabada doğaüstü olayları araştıran bir dedektif rolüne taşıyor. Jackbox Party Pack 4 ise, içerisinde Fibbage, Survive the Internet, Monster Seeking Monster, Bracketeering ve Civic Doodle dahil mini oyunlar içeriyor

The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4 4 Aralık'tan 11 Aralık kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

