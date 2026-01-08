Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bloons TD 6 erişime açıldı. Strateji türündeki Bloons TD 6, devasa bir 3D kule savunma oyunu. Oyunda, birçok kule, yükseltme, harita ve oyun modu bulunuyor ve kendi stratejinizi oluşturuyorsunuz. Ayrıca Steam'de 220 binden fazla kullanıdan "Son derece olumlu" derecesine sahip.
Bloons TD 6 8 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: