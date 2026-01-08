Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu 8 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bloons TD 6 erişime açıldı. Strateji türündeki Bloons TD 6, devasa bir 3D kule savunma oyunu. Oyunda, birçok kule, yükseltme, harita ve oyun modu bulunuyor ve kendi stratejinizi oluşturuyorsunuz. Ayrıca Steam'de 220 binden fazla kullanıdan "Son derece olumlu" derecesine sahip.

    Bloons TD 6 8 Ocak'tan 15 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

