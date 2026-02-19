Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu 19 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu hafta, yeni bir ücretsiz oyun ve MMOFPS oyunu STALCRAFT için hediye paketi yer alıyor.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash erişime açıldı. Return to Ash, bir kızın başrolde olduğu siyah beyaz bir görsel roman. Yeni gerçekliğiyle yüzleşen kız, çevresini keşfetmek, küçük ama çeşitli bir karakter kadrosuyla bağ kurmak ve  kararlar almak zorunda.

    STALCRAFT: X Starter Edition ise, Minecraft ve STALKER'ı anımsatan, felaket sonrası bir ortama sahip, ücretsiz oynanabilen MMOFPS oyunu. Pakette ise 7 günlük Premium, silahlar ve daha fazlası yer alıyor. STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash, 19 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigaratix yorumları momesalic kullanıcı yorumları citroen c5 full paket hangisi peugeot 307 neden tutulmuyor türk telekom dsl ve internet ışığı yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum