Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu hafta, yeni bir ücretsiz oyun ve MMOFPS oyunu STALCRAFT için hediye paketi yer alıyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash erişime açıldı. Return to Ash, bir kızın başrolde olduğu siyah beyaz bir görsel roman. Yeni gerçekliğiyle yüzleşen kız, çevresini keşfetmek, küçük ama çeşitli bir karakter kadrosuyla bağ kurmak ve kararlar almak zorunda.

STALCRAFT: X Starter Edition ise, Minecraft ve STALKER'ı anımsatan, felaket sonrası bir ortama sahip, ücretsiz oynanabilen MMOFPS oyunu. Pakette ise 7 günlük Premium, silahlar ve daha fazlası yer alıyor. STALCRAFT: X Starter Edition ve Return to Ash, 19 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar ücretsiz olacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

