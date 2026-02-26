Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta iki yeni oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 26 Şubat'tan 5 Mart'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu haftaki ücretsizler arasında, bir bulmaca-macera oyunu ve hayatta kalma-korku oyunu yer alıyor.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Boxes: Lost Fragments ve My Night Job erişime açıldı. My Night Job, oyuncuları canavarlarla dolu bir malikaneye atan ve hayatta kalanları kurtarmak için binayı yeterince uzun süre ayakta tutmalarını gerektiren 2016 yapımı bağımsız bir aksiyon oyunu. Boxes: Lost Fragments ise, kaçış odası tarzında tek oyunculu bir 3D bulmaca macera oyunu.

    Boxes: Lost Fragments ve My Night Job, 26 Şubat'tan 5 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/boxes-lost-fragments-079041 https://store.epicgames.com/tr/p/my-night-job-a416a6
