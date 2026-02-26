Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu haftaki ücretsizler arasında, bir bulmaca-macera oyunu ve hayatta kalma-korku oyunu yer alıyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Boxes: Lost Fragments ve My Night Job erişime açıldı. My Night Job, oyuncuları canavarlarla dolu bir malikaneye atan ve hayatta kalanları kurtarmak için binayı yeterince uzun süre ayakta tutmalarını gerektiren 2016 yapımı bağımsız bir aksiyon oyunu. Boxes: Lost Fragments ise, kaçış odası tarzında tek oyunculu bir 3D bulmaca macera oyunu.

Boxes: Lost Fragments ve My Night Job, 26 Şubat'tan 5 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

