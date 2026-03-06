Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu haftaki ücretsizler arasında, aksiyon-macera roguelite oyunu ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketi yer alıyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Turnip Boy Robs a Bank ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketi erişime açıldı. Turnip Boy Robs a Bank, Legend of Zelda oyunlarından açıkça esinlenilmiş komedi türünde bir aksiyon-macera roguelite oyunu. Ayrıca bu hafta Idle Champions of the Forgotten Realms için Raistlin'in Şöhret Paketi de sunuluyor.

Paketin içerisinde, Raistlin Majere, Gale, Spurt, Briv ve Ellywick karakterleri, her karakter için 32 Platin Sandık, iki haftalık iksir ve özel bir Baaz Draconian yoldaşı bulunuyor. Paketin değeri 100 doların üzerinde.

Project Helix: PC oyunlarını da oynatan yeni nesil Xbox geliyor 16 sa. önce eklendi

Turnip Boy Robs a Bank ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketi, 5 Mart'tan 12 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: