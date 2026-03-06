Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 5 Mart'tan 12 Mart'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu haftaki ücretsizler arasında, aksiyon-macera roguelite oyunu ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketi yer alıyor.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Turnip Boy Robs a Bank ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketi erişime açıldı. Turnip Boy Robs a Bank, Legend of Zelda oyunlarından açıkça esinlenilmiş komedi türünde bir aksiyon-macera roguelite oyunu. Ayrıca bu hafta Idle Champions of the Forgotten Realms için Raistlin'in Şöhret Paketi de sunuluyor.

    Paketin içerisinde, Raistlin Majere, Gale, Spurt, Briv ve Ellywick karakterleri, her karakter için 32 Platin Sandık, iki haftalık iksir ve özel bir Baaz Draconian yoldaşı bulunuyor. Paketin değeri 100 doların üzerinde.

    Turnip Boy Robs a Bank ve Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketi, 5 Mart'tan 12 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

