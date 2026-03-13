Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Cozy Grove ve Isonzo erişime açıldı. Isonzo, Hollandalı stüdyo BlackMill Games tarafından geliştirilen acımasız bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu. Cozy Grove ise, büyülü bir adada kamp kurmayı konu alan bir koleksiyon oyunu. Oyun, adayı keşfetmeyi, kaynak toplamayı, eşya üretmeyi ve ruhların geçmiş yaşamlarıyla bağlantılı anılarını çözmelerine yardımcı olmayı içeren günlük görevler aracılığıyla ilerliyor.
Cozy Grove ve Isonzo, 12 Mart'tan 19 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur