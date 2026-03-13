Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta iki yeni oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 12 Mart'tan 19 Mart'a kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu 

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu haftaki ücretsizler arasında, çok oyunculu birinci şahıs nişancı ve koleksiyon oyunu yer alıyor.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Cozy Grove ve Isonzo erişime açıldı. Isonzo, Hollandalı stüdyo BlackMill Games tarafından geliştirilen acımasız bir çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu. Cozy Grove ise, büyülü bir adada kamp kurmayı konu alan bir koleksiyon oyunu. Oyun, adayı keşfetmeyi, kaynak toplamayı, eşya üretmeyi ve ruhların geçmiş yaşamlarıyla bağlantılı anılarını çözmelerine yardımcı olmayı içeren günlük görevler aracılığıyla ilerliyor.

    Cozy Grove ve Isonzo, 12 Mart'tan 19 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

