Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Electrician Simulator erişime açıldı. Oyunda oyuncular, elektrik sorunlarını teşhis ediyor, bozuk ekipmanları değiştiriyor, priz ve anahtarlar takıyor ve tamir işlerini büyüttükçe giderek daha karmaşık hale gelen kablolama sorunlarıyla uğraşıyorlar. Ayrıca bu hafta, World of Warships için Epic Yıl Dönümü Tachibana Paketi paketi de ücretsiz olarak sunulacak.

Electrician Simulator ve World of Warships - Epic Yıl Dönümü Tachibana Paketi, 19 Mart'tan 26 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

