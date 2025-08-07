Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (7 Ağustos)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları 112 Operator ve Road Redemption geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen 112 Operator, oyunculara dünyanın herhangi bir şehrindeki acil durum hizmetlerini yönetme görevini veren gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Ayrıca Steam'de 5.200'den fazla "Çok Olumlu" kullanıcı yorumuna sahip. Road Redemption ise, oyuncuların bir motosiklet çetesi liderinin kontrolünü ele geçirdiği ve macera temalı bir aksiyon oyunu.

112 Operator ve Road Redemption, 7 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: