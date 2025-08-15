Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (14 Ağustos)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service nihayet erişime açıldı. Minnesota merkezli We're Five Games tarafından geliştirilen Totally Reliable Delivery Service, paket teslimatı temalı çok çeşitli mini oyunlar içeren çılgın bir parti oyunu. Hidden Folks ise, elle çizilmiş seviyeler, bulunması gereken 300'den fazla karakter ve 500'den fazla benzersiz etkileşim içeren gündelik bir bağımsız keşif oyunu.
Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service, 14 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
