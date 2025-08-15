Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (14 Ağustos)

    Epic Games Store, bu hafta iki oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, 14 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...   

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. 

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service nihayet erişime açıldı. Minnesota merkezli We're Five Games tarafından geliştirilen Totally Reliable Delivery Service, paket teslimatı temalı çok çeşitli mini oyunlar içeren çılgın bir parti oyunu. Hidden Folks ise, elle çizilmiş seviyeler, bulunması gereken 300'den fazla karakter ve 500'den fazla benzersiz etkileşim içeren gündelik bir bağımsız keşif oyunu.

    Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service, 14 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

