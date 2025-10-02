Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (2 EKim)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Firestone Online Idle RPG ve Nightingale geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Kanadalı stüdyo Inflexion Games tarafından geliştirilen Nightingale, açık dünya Viktorya dönemi hayatta kalma oyunu. Tek veya çevrimiçi oynanabilen oyunda, keşif, kaynak toplama ve zanaatkarlık yapıyorsunuz.

Firestone Online Idle RPG ise, piyasadaki sayısız "idle" oyunundan birisi ve ücretsiz bir oyun. Verilecek paket ise, 100 dolar değerinde oyun içi hediye içeriyor.

Firestone Online Idle RPG ve Nightingale, 2 Ekim'den 9 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

