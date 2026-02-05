Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Botany Manor erişime açıldı. Botany Manor olacak. Botany Manor, rahatlatıcı bir birinci şahıs bulmaca oyunu. Oyun, Viktorya dönemi bir malikanede geçiyor ve oyuncular emekli bir botanikçi olan Arabella Greene rolünü üstleniyor. Bir dizi unutulmuş bitkiyi nasıl yetiştireceğini yeniden keşfettikten sonra, Arabella'nın asıl amacı bu yeniden keşfedilen bitkileri tekrar hayata döndürmek. Ayrıca bu hafta Pixel Gun 3D oyuncuları için Zehirli Retro Set paketi de ücretsiz sunuluyor.

Botany Manor ve Zehirli Retro Set - Pixel Gun 3D 5 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

