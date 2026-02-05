Giriş
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu 5 Şubat 12 Şubat'tan kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. 

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Botany Manor erişime açıldı. Botany Manor olacak. Botany Manor, rahatlatıcı bir birinci şahıs bulmaca oyunu. Oyun, Viktorya dönemi bir malikanede geçiyor ve oyuncular emekli bir botanikçi olan Arabella Greene rolünü üstleniyor. Bir dizi unutulmuş bitkiyi nasıl yetiştireceğini yeniden keşfettikten sonra, Arabella'nın asıl amacı bu yeniden keşfedilen bitkileri tekrar hayata döndürmek. Ayrıca bu hafta Pixel Gun 3D oyuncuları için Zehirli Retro Set paketi de ücretsiz sunuluyor.

    Botany Manor ve Zehirli Retro Set - Pixel Gun 3D 5 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

