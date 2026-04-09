Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Prop Sumo erişime açıldı. Almanya merkezli Barrel Roll Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Prop Sumo, skor tablosu, eşyalar, zincirleme saldırılar ve çılgın karakterleriyle rekabetçi bir çevrimiçi PvP parti dövüş oyunu. Henüz piyasaya sürülmeyen oyun, 9 Nisan 2026 tarihinde yayınlanacak.

Prop Sumo, 9 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. - Kaynak: donanimhaber.com

Epic Games'te "İlkbahar" indirimleri başladı: %95'e varan fırsat 1 hf. önce eklendi

