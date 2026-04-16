Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Stone of Madness erişime açıldı. Taktiksel gizlilik unsurlarını Bourbon dönemi İspanyası ortamıyla harmanlayan The Stone of Madness, 18. yüzyılın sonlarında İspanya'da bir akıl hastanesinde geçen, zorlu bir gerçek zamanlı taktik ve gizlilik oyunu. Oyun Epic Games'te 419 TL, Steam'de ise 14.99 dolar fiyatla satılıyor.
The Stone of Madness, 16 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım