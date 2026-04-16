Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Stone of Madness erişime açıldı. Taktiksel gizlilik unsurlarını Bourbon dönemi İspanyası ortamıyla harmanlayan The Stone of Madness, 18. yüzyılın sonlarında İspanya'da bir akıl hastanesinde geçen, zorlu bir gerçek zamanlı taktik ve gizlilik oyunu. Oyun Epic Games'te 419 TL, Steam'de ise 14.99 dolar fiyatla satılıyor.

The Stone of Madness, 16 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: