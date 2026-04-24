Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu DOOMBLADE erişime açıldı. DOOMBLADE, Gloom Girl olarak bilinen dışlanmış bir kızın, Doomblade adlı bilinçli, hapsedilmiş bir silahı keşfetmesini konu alan 2 boyutlu aksiyon Metroidvania türünde bir oyun. Oyun Epic Games'te 149 TL, Steam'de ise 8.49 dolar fiyatla satılıyor.
DOOMBLADE, 23 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım