Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Bu haftanın ücretsizleri arasında otomasyon ve gerçek zamanlı bir strateji oyunu ve hediye paketi yer alıyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Oddsparks: An Automation Adventure, geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Oyun, oyuncuların gizemlerle dolu tuhaf bir fantastik dünyayı keşfetmelerine olanak tanıyor. Dünyası geçmişin izleriyle dolu, ancak onu denemeye değer kılan asıl şey, otomasyon oyunlarına girmek isteyenler için harika bir başlangıç ​​noktası olması. Ayrıca uygun kontrolcü desteği de mevcut. Öte yandan bu haftanın ücretsizleri arasında, Firestone için 100 doların üzerinde değere sahip oyun içi eşya paketi de yer alıyor.

Oddsparks: An Automation Adventure ve Firestone Online Idle RPG Paketi, 30 Nisan'dan 7 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

