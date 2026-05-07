Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Arranger: A Role-Puzzling Adventure ve Trash Goblin, geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Arranger: A Role-Puzzling Adventure, Epic'in uzun zamandır sunduğu en yüksek puanlı bulmaca macera oyunlarından biri. 2024 yapımı oyun, OpenCritic'te 38 incelemeye dayanarak ortalama 80 puan ve %75 tavsiye oranıyla "Güçlü" derecelendirmesine sahip. Trash Goblin ise, eşyalar bulup temizlediğiniz ve satarak gelir elde ettiğiniz bir dükkan işletme oyunu.
Arranger: A Role-Puzzling Adventure ve Trash Goblin, 7 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.