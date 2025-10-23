Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (23 Ekim)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Fear the Spotlight geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Fear the Spotlight, Vivian ve Amy adlı iki gencin liseye gizlice girip korkunç bir şekilde ters giden bir ruh çağırma seansını konu alan retro tarzı bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Ayrıca keşif, bulmaca çözme öğreleri de içeriyor.

Fear the Spotlight, 23 Ekim'den 30 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

