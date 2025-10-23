Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (23 Ekim)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Fear the Spotlight geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Fear the Spotlight, Vivian ve Amy adlı iki gencin liseye gizlice girip korkunç bir şekilde ters giden bir ruh çağırma seansını konu alan retro tarzı bir üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Ayrıca keşif, bulmaca çözme öğreleri de içeriyor.
Fear the Spotlight, 23 Ekim'den 30 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.